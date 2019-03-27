AMD знизила ціни на процесори Ryzen 2000

Вже цього літа компанія AMD може представити та випустити свої нові настільні процесори Ryzen 3000 серії. Нові чіпи будуть побудовані на базі архітектури Zen 2 та вироблятимуться за 7-нанометровим техпроцесом.

Відомий американський інтернет-магазин Newegg знизив ціни на цілу низку процесорів AMD Ryzen другого покоління.

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Нові ціни на процесори AMD Ryzen 2000. Так, 8-ядерний процесор Ryzen 7 2700 подешевшав відразу на 50 доларів і тепер продається по 249 доларів (близько 6 800 гривень). У свою чергу ціна "народного" 6-ядерного AMD Ryzen 5 2600 знизилася з 200 доларів до 165 доларів (близько 4 500 гривень).

Нарешті, флагманський 8-ядерний Ryzen 7 2700X продається зараз за 295 доларів (близько 8 000 гривень), що набагато менше вартості його основного конкурента Core i7-8700K.



Дорожня карта AMD

Причини зниження цін. Подібне зниження цін спостерігалося і рік тому у випадку з процесорами Ryzen першого покоління перед виходом їх послідовників. Даний підхід дає змогу зменшити наявні складські запаси продукції, звільняючи місце для нових чіпів. І нинішнє зниження цін черговий раз вказує на те, що вихід процесорів Ryzen третього покоління на архітектурі Zen 2 вже не за горами.

Дата анонсу та особливості процесорів AMD Ryzen 3000. Згідно з чутками, анонс Ryzen 3000 відбудеться в рамках виставки Computex 2019 на початку літа. А продажі новинок повинні початися приблизно через місяць, в липні.

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Нові процесори AMD принесуть відчутний приріст продуктивності, який забезпечать як архітектурні зміни, так і "переїзд" на більш прогресивний 7-нм техпроцес.

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