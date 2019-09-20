Американська компанія представила доступний електрокар: особливості та приємна ціна

Автомобілі із електродвигунами користуються популярністю серед водіїв різних країн, проте не всіх влаштовує ціна подібного транспорту. Американська компанія Arcimoto оголосила про старт продажів електрокара Fun Utility Vehicle (FUV), який може похизуватися доступнішою ціною, ніж у конкурентів.

Головні особливості. Новинка з незвичайною триколісною конструкцією розвиває швидкість до 120 кілометрів на годину і здатна проїхати до 164 кілометрів на одному заряді акумуляторів, повідомляє SlashGear.

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У базову комплектацію моделі входять підігрів сидінь, Bluetooth-акустика, знімні двері і зарядний кабель. Покупці можуть також вибрати колір кузова при оформленні замовлення.



Триколісний електрокар Arcimoto Fun Utility Vehicle

Ціна. Одна з ключових фішок автомобіля – його ціна, яка становить 19 900 доларів. Для порівняння, базова комплектація популярної моделі Tesla Model 3 стартує з позначки 30 353 доларів в інтернет-магазині виробника.



Arcimoto Fun Utility Vehicle

Плани компанії. За даними Arcimoto, передзамовлення на новинку оформили 4 128 покупців. У планах вендора – випуск серії спеціалізованих електромобілів, побудованих на тій же платформі.

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