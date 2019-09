Американські військові підтвердили факт перехоплення винищувачем НЛО

Представник Військово-морського флоту США підтвердив правдивість відео, на якому зображено перехоплення винищувачем-бомбардувальником F/A-18 Super Hornet невпізнаного літаючого обʼєкта (НЛО).

Як пише видання BBC, відео було зроблене у 2015 році.

За словами військового, в Пентагоні досі не можуть визначити природу цього явища, але відео було справжнім.

При цьому речник глави розвідки ВМФ США Джозеф Гредішер наголосив, що зафіксований об’єкт не обов’язково означає, що це була літаюча тарілка або повітряне судно. Однак, апаратура ВМФ не змогла точно ідентифікувати явище. Саме тому його вважають невпізнаним літаючим обʼєктом. Військові припускають, що це міг бути безпілотник.

Військові зафіксували НЛО: відео

Що відомо про відео. Ролик мало назву GO FAST. За чутками, його розсекретив Пентагон у серпні 2017 року. Відео опублікували активісти дослідницької групи To The Stars Academy of Arts & Science. В основі відео — запис електрооптичної прицільної системи винищувача AN/ASQ-228. Пілот зміг з третьої спроби зловити обʼєкт на приціл, після чого почав обговорювати побачене з колегою.

Тоді активісти заявили, що цей НЛО не мав крил і газового шлейфу, що є властиве подібним земним технологіям.

