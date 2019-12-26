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Американці купили український стартап AI Factory: деталі

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Snap Inc. купила український стартап AI Factory / uatv.ua

Американська компанія Snap Inc., до складу якої входить месенджер Snapchat, купила український стартап AI Factory. Вартість угоди складає 166 мільйонів доларів.

Про це пише видання AIN.UA, посилаючись на власні джерела. Джерело також повідомило, що Snap Inc вже володіла часткою в стартапі, і ця угода була спрямована на викуп часток інших інвесторів.

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Загальна оцінка компанії при угоді склала 200 мільйонів доларів.

Поки інших деталей немає. Відомо лише, що угода вже закрита.

Чим займається AI Factory

Стартап заснований підприємцем Віктором Шабуровим. Його попередній стартап Looksery теж придбала компанія Snap Inc в 2015 році за 150 мільйонів доларів.

AI Factory три офіси: в Сан-Франциско, в Києві та Запоріжжі. У штаті компанії працює 70 людей. Після операції частина співробітників переїде в офіс Snap.

Стартап розробив функцію, яку вже інтегрували в додаток Snapchat. Вона має назву Cameos. Ця функція дає змогу редагувати фото користувача, перетворюючи його в відео.

Технологія дає змогу користувачеві вставити своє обличчя в гіфки з іншими людьми або тваринами.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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