Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року

76 Читать новость на русском
Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року
Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року / unsplash

Схоже, плани повернути американських космонавтів на Місяць до кінця 2020 років були доволі амбіційними. Віце-президент США Майкл Пенс оголосив, що відтепер США планують повернутися на супутник Землі вже в 2024 році.

Як повідомляє Engadget, Пенс вважає, що США повинні залишатися першими в космосі в цьому столітті заради першості в економіці, національній безпеці і створення "правил і цінностей космосу" шляхом більш наполегливої присутності Америки в космічному просторі.

Читайте також: Зонд зробив неймовірну панораму сходу Сонця над Землею

Головні ризики. Пан Пенс згоден, що терміни зовсім невеликі, але все ж заявив, що вони цілком реалістичні і вказав на посадку "Аполлона-11" як приклад того, як швидко США можуть рухатися вперед, якщо країна мотивована. Він припустив, що може знадобитися використання приватних ракет, якщо ракета-носій Space Launch System не буде готова вчасно.

Є одна головна проблема з планами: не ясно, чи є гроші на таке дороге підприємство. Хоча пропонований бюджет на 2020 фінансовий рік трохи збільшить фінансування NASA до 21 мільярда доларів.

Прогнози спеціалістів. Астрофізик Кеті Мак зазначила, це буде лише мала частина фінансування в порівнянні з часами програми "Аполлон" в 1960 роках. Хоча за останні десятиліття федеральний бюджет явно виріс, як і витрати на космічні подорожі. Уряду, можливо, доведеться витратити набагато більше, якщо він збирається досягти своєї мети.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 28 березня: паралізований Львів і новий рейтинг кандидатів у президенти
28 березня
4006
Теги: Новини США Новини Техно Техно Місяць Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
27 березня 15:02 Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"
1205
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
26 березня 17:15 Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
1186
Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
26 березня 14:03 Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
932
Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
25 березня 19:42 Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
1193
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
750
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук