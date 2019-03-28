Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року

Схоже, плани повернути американських космонавтів на Місяць до кінця 2020 років були доволі амбіційними. Віце-президент США Майкл Пенс оголосив, що відтепер США планують повернутися на супутник Землі вже в 2024 році.

Як повідомляє Engadget, Пенс вважає, що США повинні залишатися першими в космосі в цьому столітті заради першості в економіці, національній безпеці і створення "правил і цінностей космосу" шляхом більш наполегливої присутності Америки в космічному просторі.

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Головні ризики. Пан Пенс згоден, що терміни зовсім невеликі, але все ж заявив, що вони цілком реалістичні і вказав на посадку "Аполлона-11" як приклад того, як швидко США можуть рухатися вперед, якщо країна мотивована. Він припустив, що може знадобитися використання приватних ракет, якщо ракета-носій Space Launch System не буде готова вчасно.

Є одна головна проблема з планами: не ясно, чи є гроші на таке дороге підприємство. Хоча пропонований бюджет на 2020 фінансовий рік трохи збільшить фінансування NASA до 21 мільярда доларів.

In a speech just now, Mike Pence proposed sending astronauts back to the Moon within five years.



Just as a reminder, here’s the NASA budget over time. Current projections for 2018/2019/2020 are small fluctuations on the 2017 point. See if you can spot the Apollo years. pic.twitter.com/sLwdEjhdJg — Katie Mack (@AstroKatie) March 26, 2019

Прогнози спеціалістів. Астрофізик Кеті Мак зазначила, це буде лише мала частина фінансування в порівнянні з часами програми "Аполлон" в 1960 роках. Хоча за останні десятиліття федеральний бюджет явно виріс, як і витрати на космічні подорожі. Уряду, можливо, доведеться витратити набагато більше, якщо він збирається досягти своєї мети.

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