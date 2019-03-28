Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року
Схоже, плани повернути американських космонавтів на Місяць до кінця 2020 років були доволі амбіційними. Віце-президент США Майкл Пенс оголосив, що відтепер США планують повернутися на супутник Землі вже в 2024 році.
Як повідомляє Engadget, Пенс вважає, що США повинні залишатися першими в космосі в цьому столітті заради першості в економіці, національній безпеці і створення "правил і цінностей космосу" шляхом більш наполегливої присутності Америки в космічному просторі.
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Головні ризики. Пан Пенс згоден, що терміни зовсім невеликі, але все ж заявив, що вони цілком реалістичні і вказав на посадку "Аполлона-11" як приклад того, як швидко США можуть рухатися вперед, якщо країна мотивована. Він припустив, що може знадобитися використання приватних ракет, якщо ракета-носій Space Launch System не буде готова вчасно.
Є одна головна проблема з планами: не ясно, чи є гроші на таке дороге підприємство. Хоча пропонований бюджет на 2020 фінансовий рік трохи збільшить фінансування NASA до 21 мільярда доларів.
Прогнози спеціалістів. Астрофізик Кеті Мак зазначила, це буде лише мала частина фінансування в порівнянні з часами програми "Аполлон" в 1960 роках. Хоча за останні десятиліття федеральний бюджет явно виріс, як і витрати на космічні подорожі. Уряду, можливо, доведеться витратити набагато більше, якщо він збирається досягти своєї мети.
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