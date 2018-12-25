Американці створили датчик, що діагностує серйозну недугу

Американська компанія IBM розробила спеціальний датчик на палець, який виявляє силу стиснення. Потім отримані дані аналізує штучний інтелект. Датчик здатен виявити різні ознаки хвороби Паркінсона.

Про це повідомляє Engadget.

Датчик передає зібрані дані на смарт-годинник і штучний інтелект обробляє інформацію ти здатен виявити ознаки Паркінсона, такі як тремор, брадикінезію (уповільнення активних рухів) і дискінезію (патологічні раптово виникають мимовільні рухи в різних групах м'язів) тощо.

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Цей датчик можна також використовувати для точного відстеження написання цифр пальцями, що може допомогти при виявленні проблем зі здоров'ям, пов'язаних з когнітивними функціями і навичками дрібної моторики.

Унікальний датчик від IBM

У IBM поки не уточнюють, коли подібний датчик може з'явитися на ринку в якості комерційного продукту.

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