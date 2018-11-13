Американці розробили обруч для стимуляції мозку

Каліфорнійський стартап Humm розробив гарнітуру Edge, яку одягають на голову як обруч. Вона призначена для стимуляції деяких зон головного мозку.

Про це інформує Venture Beat.

Як переконують розробники, винахід допоможе покращити пам'ять і концентрацію уваги.

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Edge стимулює ту частину мозку, що розміщена у лобовій ділянці та відповідає за навчання і пам'ять. Тож використовуючи цей пристрій користувач поліпшить пізнавальну функцію мозку. Пристрій працює за принципом кофеїну, збуджуючи мозок.

"Ми впливаємо на відділ мозку електрикою, щоб допомогти користувачеві сконцентруватися і вивчити нові вміння. Ми використовуємо струм, щоб трохи підвищити деякі мозкові хвилі. Це крок вперед, заміна кофеїну та різним енергетичним напоям", – пояснив глава Humm Йен Макінтайр.

Інженери також запевняють, що технологію тестували протягом 20 років, тож довести безпеку технології. Такий апарат також вже використовують для лікування депресії і безсоння.

На ринок ця обруч-гарнітура вийде наприкінці 2019 року. Її вартість становитиме 500 доларів (14 тисяч гривень).

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