Android-пристрої атакував новий вірус

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У Google Play помітили новий вірус
У Google Play помітили новий вірус / pixelmedia.bg

Пристрої на базі операційної системи Android вразив новий вірус, який стрімко розряджає їх акумулятор. Небезпечна програма була виявлена в магазині додатків Google Play.

Про це інформує pingvin.pro.

Вірус, що отримав назву Andr/Clickr-AD, був вбудований у десятки додатків, які завантажили понад 2 мільйонів разів.

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Суть вірусу полягає в генерації постійного переходу по рекламних посиланнях. При цьому, вірус ігнорує будь-які дії власника пристрою. Тож через постійну активність вірусу заряд батареї пристрою стрімко сідає.

У Google про проблему знають і кажуть, що вражені застосунки видалили із магазину.

Позбутися вірусу можна лише «відкотивши» систему до заводських налаштувань.

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Теги: Техно Android Інтернет
Джерело: Техно
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