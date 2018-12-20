Android-пристрої атакував новий вірус

Пристрої на базі операційної системи Android вразив новий вірус, який стрімко розряджає їх акумулятор. Небезпечна програма була виявлена в магазині додатків Google Play.

Про це інформує pingvin.pro.

Вірус, що отримав назву Andr/Clickr-AD, був вбудований у десятки додатків, які завантажили понад 2 мільйонів разів.

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Суть вірусу полягає в генерації постійного переходу по рекламних посиланнях. При цьому, вірус ігнорує будь-які дії власника пристрою. Тож через постійну активність вірусу заряд батареї пристрою стрімко сідає.

У Google про проблему знають і кажуть, що вражені застосунки видалили із магазину.

Позбутися вірусу можна лише «відкотивши» систему до заводських налаштувань.

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