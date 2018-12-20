Android-пристрої атакував новий вірус
Пристрої на базі операційної системи Android вразив новий вірус, який стрімко розряджає їх акумулятор. Небезпечна програма була виявлена в магазині додатків Google Play.
Про це інформує pingvin.pro.
Вірус, що отримав назву Andr/Clickr-AD, був вбудований у десятки додатків, які завантажили понад 2 мільйонів разів.
Читайте також: Найгірші паролі року: аналітики оприлюднили рейтинг
Суть вірусу полягає в генерації постійного переходу по рекламних посиланнях. При цьому, вірус ігнорує будь-які дії власника пристрою. Тож через постійну активність вірусу заряд батареї пристрою стрімко сідає.
У Google про проблему знають і кажуть, що вражені застосунки видалили із магазину.
Позбутися вірусу можна лише «відкотивши» систему до заводських налаштувань.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно