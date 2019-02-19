Android-смартфони шпигують за користувачами навіть після заборони

Велика кількість Android-смартфонів продовжують порушувати заборону збору інформації про користувача. Це доводять дослідження Міжнародного інституту комп’ютерних наук.

Як пише tehnot.com, багато додатків можуть відстежувати дії користувача, використовуючи так звані ідентифікатори.

Дослідники переконані, що продовжують шпигувати 17 тисяч застосунків.

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Як це відбувається. Існує "легальний" рекламний індикатор, унікальний, який використовують для підбору рекламних оголошень. Але є і так звані постійні ідентифікатори, пов’язані з пристроєм: MAC-адреса, IMEI та ідентифікатор Android.

"Конфіденційність зникає, коли застосунки збирають постійні ідентифікатори", – розповів дослідник Серж Егельман.

Політика Google передбачає, що можна збирати ідентифікатори, але не можна їх комбінувати. А за інформацією Міжнародного інституту комп’ютерних наук, всього третина додатків використовують лише один тип ідентифікаторів.

Реакція Google. Компанії Google про проблему відомо. Там вже відреагували на результат дослідження і вжили заходів щодо деяких розробників додатків.

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