Android та Windows стали ближче: додаток Your Phone отримав корисне оновлення
Компанія Microsoft продовжує наближати Android-смартфони та Windows-комп'ютери одне до одного. Редмондці вже реалізували повноцінну синхронізацію сповіщень та простий обмін контентом між двома платформами.
Особливості оновлення. Як повідомляє Wccftech, з оновленням додатку Your Phone власники Android-смартфонів можуть переглядати всі вхідні повідомлення безпосередньо на своєму комп'ютері з Windows 10: це можуть бути повідомлення з месенджерів, Facebook, Twitter або будь-якого іншого майданчика.
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Прочитавши або "змахнувши" повідомлення на комп'ютері, користувач прибере його і на смартфоні.
Крім того, програма відкриває на комп'ютері доступ до фотографій зі смартфона. Через нього також можна листуватися в месенджерах і відправляти текстові повідомлення, не беручи телефон в руки.
Повідомлення та фото з Android тепер можна переглядати на Windows
Вимоги додатку. Важливо відзначити, що для використання Your Phone на комп'ютері повинна бути встановлена Windows 10 April 2018 Update (версія 1803) або більш свіжа збірка, а на смартфоні – Android 7.0+.
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