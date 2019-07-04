Android та Windows стали ближче: додаток Your Phone отримав корисне оновлення

Компанія Microsoft продовжує наближати Android-смартфони та Windows-комп'ютери одне до одного. Редмондці вже реалізували повноцінну синхронізацію сповіщень та простий обмін контентом між двома платформами.

Особливості оновлення. Як повідомляє Wccftech, з оновленням додатку Your Phone власники Android-смартфонів можуть переглядати всі вхідні повідомлення безпосередньо на своєму комп'ютері з Windows 10: це можуть бути повідомлення з месенджерів, Facebook, Twitter або будь-якого іншого майданчика.

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Прочитавши або "змахнувши" повідомлення на комп'ютері, користувач прибере його і на смартфоні.

Крім того, програма відкриває на комп'ютері доступ до фотографій зі смартфона. Через нього також можна листуватися в месенджерах і відправляти текстові повідомлення, не беручи телефон в руки.



Повідомлення та фото з Android тепер можна переглядати на Windows

Вимоги додатку. Важливо відзначити, що для використання Your Phone на комп'ютері повинна бути встановлена ​​Windows 10 April 2018 Update (версія 1803) або більш свіжа збірка, а на смартфоні – Android 7.0+.

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