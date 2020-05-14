Анонсовано перевидання всієї трилогії Mafia: трейлер

2K Games нарешті поклала край усім чуткам та домислам щодо ремастера Mafia, які вже кілька місяців активно обговорюються в мережі. Виявляється, нас чекає Mafia Trilogy – збірник перевидань всіх частин культової гангстерської серії.

Коротенький 30-секундний тізер говорить голосами Томмі, Віто і Лінкольна – всі герої трьох частин Mafia висловлюються про сім'ю. При цьому, судячи з трейлера, перша частина може отримати справжній ремейк. Якщо, звичайно, 2K Games не зробила красиву картинку для тізера, обмежившись мінімальними косметичними поліпшеннями візуальної частини проєкту.

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Тизер перевидання трилогії Mafia:

Тим часом в Microsoft Store вже з'явилася сторінка Mafia II: Definitive Edition. Судячи з дати, зазначеної в картці гри, її вихід відбудеться вже 19 травня. Якраз 19 травня і запланований повноцінний анонс оновленої трилогії.

Вже через тиждень жодних сумнівів щодо змісту збірки і дати її релізу залишитися не повинно. Чекати залишилося зовсім недовго.

Франшиза Mafia

Нагадаємо, що перша частина гри – Mafia: The City Of Lost Heaven з'явилася в далекому 2002 році та здобула шалену популярність. Гра переросла у франшизу – Mafia II вийшла у 2010 році, однак отримала вже не такі схвальні відгуки через те, що була суттєво врізана в процесі розробки.

Третя частина франшизи побачила світ у 2016 році і сподобалася ще меншій кількості людей. Чи вдасться авторам повернути прихильність ґеймерів завдяки перевипуску трьох ігор серії одразу – зможемо дізнатися зовсім скоро.

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