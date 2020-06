Компанія Activision Blizzard анонсувала Crash Bandicoot 4: It's About Time. Барвистий екшен-платформер вийде на PlayStation 4 і Xbox One 2 жовтня. За розробку проєкту відповідає студія Toys for Bob, яка раніше випустила ігри серії Skylanders і Spyro Reignited Trilogy.

24 канал переглянув трейлер та зібрав усі деталі анонсу. Франшиза Crash Bandicoot спочатку була придумана студією Naughty Dog і розроблялася для PlayStation. Гра стала великим хітом. На поточний момент серія налічує 18 релізів (включаючи відгалуження і перевидання), а Креш бандикут колись був маскотом Sony приблизно так само, як Маріо був символом Nintendo. Але це було давно. Поступово франшиза Crash Bandicoot перекочувала в руки інших розробників, а в 2008 році стала належати Activision Blizzard.

Що відомо про нову гру

Crash Bandicoot 4: It's About Time однією присутністю цифри у назві натякає на те, що всі ігри після третьої перестануть бути каноном. Втім, про це сказав і співголова студії Toys for Bob Пол Ян (Paul Yan) в інтерв'ю VentureBeat.

Я дуже радий нарешті розкрити те, що ми розробляємо останні пару років. Технічно, це восьма гра в серії. Але ми навмисно назвали її Crash Bandicoot 4, тому що позиціонуємо гру як справжнє продовження перших трьох ігор,

– сказав він.

Сюжет

Гравці повернуться в часи до кінцівки Crash Bandicoot: Warped після того, як Нео Кортекс, доктор Ен-Тропе та Ука-Ука виявилися на далекій планеті. Після десятиліть безуспішних спроб трійці нарешті вдається втекти і разом з тим розірвати дірку в часі і просторі. Креш і Коко (молодша сестра героя) належить врятувати мультивселенной, об'єднавши чотири квантові маски (варти часу і простору) і змінивши закони реальності.

Гравцям будуть доступні багато персонажів і нові здібності. А історія розгорнеться в паралельних вимірах і різних часових відрізках.

"Ми хочемо повернутися до оригінальної ідеї, де класичний геймплей Crash був сконцентрований на точному платформінгу. І саме з цього починаються події It's About Time", – сказав Ян.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time

Для шанувальників класичних частин Toys for Bob також передбачили кілька цікавих функцій. Повернеться тривимірна карта вибору рівнів – на ній ви будете стрибати в часі. Також Crash Bandicoot 4: It's About Time похвалиться "ретро-режимом" і "сучасним режимом", де життя обмежені або безлімітні відповідно. На щастя, в той же час розробники додадуть більше контрольних точок і збільшать поле огляду камери.

Ціна

Попередні замовлення на гру вже відкриті. Якщо ви плануєте купувати Crash Bandicoot 4: It's About Time на PlayStation 4, то будете неприємно здивовані ціною – 1 934 гривні за стандартне видання. У той же час на Xbox One проєкт продається традиційно за 59,99 доларів (1 596 гривень).