Анонсували міні-джакузі для чоловічих геніталій: фото та ціна (18+)

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Анонсували міні-джакузі для чоловічих геніталій
Анонсували міні-джакузі для чоловічих геніталій / Atheist Alliance International

Американський стартап створив міні-джакузі для чоловічих геніталій. Пристрій отримав назву Testicuzzi та вже готується до продажу.

Як з'явилась ідея створення незвичного девайса? Ідея створити джакузі для мошонки зародилася під час "кумедної дискусії", пишуть автори Testicuzzi.

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Вони обговорювали тенденції в побаченнях і випивці, поки не заговорили про кумедні ґаджети для чоловіків. Ідею, яка сподобалася всім, американці запам'ятали і вирішили втілити в життя. Таким чином з'явилися перші 3D-макети ванни.

Testicuzzi
Testicuzzi в золоті вартістю чверть мільйона гривень

Головна мета Testicuzzi – розслабити чоловіка після довгого робочого дня. Для цього пристрій оснастили м'якою силіконовою подушкою для пеніса і системою, яка годинами може пускати бульбашки: потрібна лише пара батарейок.

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Ціна та дата старту продажів. Testicuzzi можна купити в чорному або білому кольорі за 40 доларів (близько 1 000 гривень). Є і преміальна версія, виконана із золота 14 карат, яка коштує 10 тисяч доларів (близько 250 400 гривень). Доставляти міні-джакузі почнуть з 10 грудня.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Ціни Техно Ґаджети Новини Техно Стартап
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