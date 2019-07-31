Анонсували ноутбук Pinebook Pro із захистом від стеження: ціна приємно вражає

Стартап Pine64 анонсував випуск компактного ноутбука під назвою Pinebook Pro. Головною перевагою новинки стала функція захисту приватності користувачів, яка дає змогу швидко заблокувати комунікаційні модулі, веб-камеру та мікрофон ноутбука.

Основні характеристики. Як повідомляє New Atlas, Pinebook Pro оснащений 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD і побудований на базі шестиядерного процесора ARM з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц за підтримки графічного прискорювача Mali T-860.

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Об'єм оперативної пам'яті LPDDR4 становить 4 ГБ, вбудованого накопичувача eMMC – 64 ГБ, додатково передбачений слот для карт microSD. Ємність вбудованого акумулятора становить 10 000 мАг, важить пристрій 1,26 кілограма.



Ноутбук Pinebook Pro отримав захист від стеження

З коробки Pinebook Pro працює під управлінням операційної системи Linux Debian, підтримується установка Chromium OS або Android 9.0 Pie.

Головні фішки. За допомогою тривалого натискання клавіш F1, F2 і F3 можна повністю відключити камеру, мікрофон і бездротові модулі лептопа незалежно від встановленої ОС. Така можливість стане в нагоді при роботі з важливими документами, запобігши можливому витоку.



Ноутбук Pinebook Pro коштуватиме 200 доларів

Порти. Ноутбук отримав порти USB Type-C, HDMI (підтримується роздільна здатність зовнішнього дисплея до 4К при частоті 60 Гц), USB 2.0 і USB 3.0. Список бездротових інтерфейсів включає модулі Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 802.11a / c. За аудіоможливості новинки відповідають вбудовані в корпус стереодинаміки.

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Дата виходу та ціна. Pinebook Pro вже доступний для замовлення на сайті виробника за ціною 199,99 доларів (близько 5 100 гривень), в продаж ноутбук надійде вже в серпні.

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