Анонсували нову гру за мотивами "Месників" – Marvel's Avengers: A-Day

Під завершення конференції Square Enix на Е3 2019 студія Crystal Dynamics представила нову гру за мотивами "Месників". Чутки щодо нового тайтлу ходили вже давно, однак фанати так і не знали подробиць гри.

Завдяки грі Marvel's Avengers: A-Day ми знову зустрінемо команду супергероїв, тільки от обличчя у них незнайомі.

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Хоча персонажі зберегли свої можливості, шляхи ігрового та кінематографічного всесвітів розійшлися. Проект представляє собою тривимірний бойовик, орієнтований на сюжет і голлівудські ефекти.

Трейлер гри Marvel's Avengers: A-Day – дивіться відео

Сюжет. Сценарій присвячений розколу в організації "Месників" і таємничій загрозі, що нависла над планетою, заради якої команді належить заново об'єднатися. У списку доступних для управління персонажів: Капітан Америка, Тор, Халк, Чорна Вдова і Залізна Людина.

Розробка та дата анонсу. Створюється A-Day силами відразу декількох команд. Крім Crystal Dynamics в виробництві беруть участь автори сучасних Deus Ex – Eidos Montreal.

Гра вийде 15 травня 2020 року на PC, PS4, Xbox One і Google Stadia.

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