Анонсували перший в світі гнучкий ноутбук – Lenovo ThinkPad X1: фото

Компанія Lenovo анонсувала нову модель ноутбука лінійки ThinkPad X1. Головною особливістю новинки став гнучкий сенсорний дисплей, за допомогою якого користувачі зможуть перемикатися між режимами: планшет, лептоп та навіть мініатюрний моноблок на Windows 10.

Характеристики. Як повідомляє The Verge, новинка отримала гнучкий OLED-дисплей діагоналлю 13,3-дюйма з роздільною здатністю 2K і співвідношенням сторін 3: 2. У розгорнутому стані пристрій можна використовувати як планшет або монітор при підключенні Bluetooth-клавіатури.

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При згинанні навпіл в розпорядженні користувача виявляються два 9,6-дюймових дисплея: в такому положенні пристрій перетворюється в класичний лептоп з підтримкою сенсорного введення, включаючи сумісність з комплектним стилусом Wacom.

Як працює перший в світі гнучкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 – дивіться відео

Стійкість конструкції забезпечує вага вбудованого акумулятора, розташованого в правій частині корпусу. Його ємність не повідомляється, але за заявою виробника, новинка здатна зберігати автономність "протягом усього дня". Вага ноутбука, за наявною інформацією, становить трохи менше одного кілограма.



Lenovo представить перший в світі гнучкий ноутбук

Детальні технічні характеристики гнучкого апарату Lenovo не розкриває: відомо лише, що новинка буде побудована на базі процесора Intel під управлінням Windows 10.

Особливості. Чохол-підставка, який входить в комплект дозволить встановлювати ґаджет на столі в розгорнутому вигляді для роботи в режимі настільного ПК.



Вихід Lenovo ThinkPad X1 запланували на 2020 рік

Також підтверджено наявність двох портів USB Type-C для зарядки, стереодинаміків та інфрачервоної камери для авторизації за допомогою Windows Hello.



Lenovo ThinkPad X1 підтримує три режими роботи

Дата виходу та ціна. Представники вендора повідомили, що анонс гнучкого ThinkPad X1 відбудеться в 2020 році: наразі проводиться тестування надійності шарнірів дисплея. Очікувана ціна гнучкого ноутбука не оголошена.

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