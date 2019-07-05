Анонсували перший в світі касетний плеєр з Bluetooth

Із розвитком бездротових технологій касетні плеєри пішли у забуття, поступившись Bluetooth-рішенням. Однак для прихильників класичних моделей компанія NINM Lab анонсувала оригінальний плеєр, який підтримує касети.

Особливості. Як повідомляє gizmodo , IT’S OK являє собою класичний плеєр з відсіком для касет і механічними кнопками. Новинка також оснащена модулем Bluetooth 5.0.

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Така комбінація дає змогу "зарядити" стару плівку в пристрій і прослуховувати треки за допомогою бездротових навушників або колонок. Передбачений і класичний 3,5-міліметровий аудіороз'єм для дротового підключення.



Плеєр IT’S OK підтримуватиме бездротові навушники

Дата виходу. Очікується, що IT'S OK з'явиться на краудфандінговому майданчику Kickstarter вже сьогодні, 4 липня.

Анонс плеєра IT'S OK – дивіться відео

Ціна. Першим користувачам, котрі профінансували новинку, плеєр в білому, рожевому і темно-синьому кольорах корпусу обійдеться в 63 долари (близько 1 700 гривень), а по завершенню збору коштів в роздрібний продаж пристрій надійде за ціною близько 90 доларів (орієнтовно 2 400 гривень).

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