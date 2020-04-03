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Анонсували смартфон на базі операційної системи Linux: деталі

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PinePhone: характеристики та ціна унікального смартфона / Фото з вільних джерел

Через чотири місяці після анонсу першої версії Linux-смартфона PinePhone його розробники оголосили про старт попередніх замовлень на оновлену версію девайса. Створений у співпраці з групою ентузіастів UBports, смартфон під управлінням Ubuntu зберіг доступну ціну свого попередника.

Для кого цей смартфон

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PinePhone орієнтований в першу чергу на програмістів та досвідчених користувачів, яких цікавить повноцінна десктопна ОС на смартфоні. Проте версія апарату PinePhone UBports Community Edition отримала велику кількість програмних виправлень і поліпшень в порівнянні з моделлю Braveheart, призначеною для розробників, передає SlashGear.

Характеристики

Новинка побудована на базі 4-ядерного процесора Allwinner A64 з графічним прискорювачем Mali 400-MP2. Смартфон отримав 5,95-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1440х724 пікселів, 16 ГБ вбудованої пам'яті eMMC і 2 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR3.

Огляд смартфона PinePhone – дивіться відео

За можливості зйомки смартфона відповідають дві камери: 5-мегапіксельна основна і фронталка з роздільною здатністю сенсора 2 Мп. Ще однією відмінною рисою пристрою став знімний акумулятор ємністю 3 000 мАг.

Ціна

Працює смартфон під управлінням операційної системи Ubuntu Touch. Виробник оцінив новинку в 150 доларів (близько 4 200 гривень за курсом станом на 3 квітня 2020 року) за умовами попереднього замовлення. Перші поставки PinePhone UBports Community Edition заплановані на травень 2020 року.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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