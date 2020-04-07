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AnTuTu показала свіжий рейтинг продуктивності смартфонів середнього цінового сегменту

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Ілюстративне фото / jualanbarang

Автори популярного бенчмарка AnTuTu, призначеного для тестування потужності заліза мобільних пристроїв, опублікували березневий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів, представлених в середньому ціновому сегменті.

Очолив список гаджет на базі мобільної платформи MediaTek, істотно відірвавшись від конкурентів, повідомляє Giszmochina.

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Рейтинг AnTuTu

На першому рядку списку розмістився OPPO Reno3 5G, що отримав чіп MediaTek Dimensity 1000L з підтримкою мереж п'ятого покоління. Апарат, оснащений 8/128 ГБ зумів набрати 407 340 балів. Друге місце зайняв Vivo X30 5G, відчутно поступився лідеру: результат смартфона з процесором Exynos 980, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті склав 326 822 бали. Замикає топ-3 модель Redmi K30 5G, оснащений процесором Snapdragon 765G – з конфігурацією пам'яті 8/128 ГБ він "вибив" у бенчмарку 324 717 балів.


Рейтинг середньоцінових смартфонів від AnTuTu

В першу десятку також потрапили смартфони Huawei Nova 6 SE, Honor 9X, Honor 20S, Oppo Reno 3 Pro 5G, Huaweinova 5i Pro і Honor 9X Pro. Середній результат цих моделей варіюється в межах 300 000 – 320 000 балів AnTuTu. Бестселер Redmi Note 8 Pro з процесором Helio G90T займає останню, десяту сходинку з результатом 289 257 балів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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