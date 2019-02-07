Апарат Hayabusa 2 готують до посадки на астероїд Рюгу: мета місії

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Апарат Hayabusa 2 готують до посадки на астероїд Рюгу
Апарат Hayabusa 2 готують до посадки на астероїд Рюгу / Фото з вільних джерел

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що автоматичний апарат Hayabusa 2 спробує здійснити посадку на астероїді Рюгу. Відзначимо, що апарат відправили до астероїда в кінці 2014 року.

Що відомо про астероїд Рюгу. Об'єкт Рюгу відкрили в травні 1999 року, отримавши тимчасове позначення 1999 JU3. Астероїд належить до темного спектрального класу C. Його розмір в поперечному перерізі становить близько 920 метрів, йдеться на офіційному сайті JAXA.

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В кінці 2014 року до цього космічного тіла відправили зонд Hayabusa 2. Подорож зайняла більше трьох років, і влітку 2018 року автоматичний апарат досяг мети своєї місії.

Головна мета проекту Hayabusa 2 – збір зразків ґрунту з астероїда. На поверхню Рюгу планується скинути невеликий вибуховий пакет, який повинен сформувати кратер розміром приблизно два метри. Це дасть змогу отримати підповерхневі зразки порід.

Hayabusa 2
Ймовірне місце висадки зонта Hayabusa 2 на астероїді

Що це дає? Якщо всі операції пройдуть успішно, вчені отримають в своє розпорядження цінні матеріали для проведення детальних досліджень в лабораторних умовах.

Коли зонд повернеться на Землю? Зонд Hayabusa 2 здійснить посадку на астероїд 22 лютого. В кінці нинішнього року апарат повинен відправитися назад на Землю, його прибуття очікується в 2020 році.

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Теги: Техно Космос Астероїд Японія
Джерело: 24 Канал
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