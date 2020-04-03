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Апарати ШВЛ від Ілона Маска можуть нашкодити: чому і що з ними не так

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Ілон Маск / The Verge

Нещодавно Ілон Маск у своєму твітері запропонував забезпечити апаратами для штучної вентеляції легенів лікарні, на прохання. Втім ЗМІ повідомляють, що апарати Маска можуть більше нашкодити, ніж допомогти.

Про це повідомило видання The Week наголосивши, що апарати, які пропонує Ілон Маск є недостатньо потужними для використання в реанімації.

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Що не так з апаратами Ілона

По суті апарати, які запропонував глава Tesla є апаратами БІПАП і використовуються для неінвазивної вентиляції легень. Такі пристрої зазвичай використовують для лікування апное. 

Однак лікарям потрібні саме апарати для інвазивної вентиляції, які допомагають доставляти кисень в легені. Саме їх зараз намагаються дістати уряди всіх країн.

Як стверджує видання посадовці системи охорони здоров'я застерігали проти використання подібних апаратів на пацієнтах, які хворі на COVID-19, оскільки вони можуть сприяти поширенню вірусу.

Раніше у Tesla прийняли рішення налагодити власне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнали закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк.

  • Варто зазначити, що цього тижня Маск вже передав 40 апаратів з обіцяної тисячі кільком лікарням Нью-Йорка. Сам же він раніше наголошував, що паніка пов'язана з поширенням коронавірусу може виявитися небезпечнішою ніж сам вірус.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Техно Tesla Ілон Маск Техно Ґаджети
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