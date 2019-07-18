50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць

21 липня 1969 року в момент, коли посадковий модуль опустився на поверхню Місяця, людство сягнуло нових горизонтів. Висадка людини на природній супутник Землі стала справжнім проривом, повторити який з 1972 року так нікому і не вдалося. Історія Apollo 11 захоплююча, її варто пам'ятати та розповідати. Ми детально розкажемо вам як це було.

Безумовно перша посадка пілотованого космічного корабля на Місяць стала історичною подією і досі вона вважається неперевершеним досягненням людства. 20 липня 1969 року спусковий апарат Eagle, на борту якого перебували астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін, здійснив посадку на Місяці.

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Через кілька годин після цього – о 2:56:20 за Грінвічем 21 липня 1969 року – Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Пряму трансляція висадки людини на поверхню природного супутника Землі переглянуло до 600 мільйонів людей в усьму світі. У той момент працювало приблизно половини усіх телевізорів на планеті.

З чого все почалося

У травні 1961 року президент США Джон Кеннеді заявив, що до кінця десятиліття США "відправлять першу людину на Місяць та цілою й неушкодженою повернуть її назад на Землю". Вже через рік Кеннеді виступив з іншою знаменитою промовою, повідомивши американцям про підготовку місії Apollo.

Ми прийняли рішення полетіти в цьому десятилітті на Місяць і здобути багато інших великих досягнень – не тому, що це легко, а тому, що це важко,

– сказав президент.

Метою місії Apollo 11 було досягти того, що обіцяв Кеннеді у 1961 році: забезпечити посадку астронавта на Місяці і безпечно повернути його на Землю. Місія також мала низку інших цілей. Так, важливим було наукове дослідження природного супутника Землі. Астронавти мали встановити телекамери, які посилали б сигнал вченим – вони могли спостерігати за експериментами з Землі. Астронавти повинні були зробити серію фотознімків місячної поверхні, взяти зразки ґрунту, а також встановити на Місяці прапор Сполучених Штатів Америки.

Екіпаж Apollo 11 складався з трьох астронавтів: командир Ніл Армстронг та пілот посадкового модуля Eagl Базз Олдрін які повинні були висадитися на Місяці. Пілот командного модуля Майкл Коллінз мусив залишитися на місячній орбіті в кораблі Columbia. Був також дублюючий екіпаж місії, до складу якого входили астронавти Джеймс Лоуелл, Фред Хейз та Вільям Андерс. Лоуелл і Андерс до цього брали участь в експедиції Apollo 8 і стали першими астронавтами, які літали до Місяця. Лоуелл і Хейз пізніше входили до складу місії Apollo 13, яку, однак, довелося перервати через аварію.



Астронавти прямують до корабля Apollo 11 перед запуском

До речі! За шість днів до дати старту місії було виявлено протікання в одному з балонів зі стисненим гелієм, який розташовувався у баку окислювача першого ступеня ракети-носія. Два техніки залізли всередину бака і, затягнувши гайку на балоні, ліквідували протікання. Далі передстартова підготовка проходила без пригод і навіть більш спокійно, ніж у всіх попередніх пілотованих місіях Apollo.

Старт!

16 липня 1969 року екіпаж Apollo 11 був запущений у космос ракетою Saturn V з космодрому імені Кеннеді у Флориді.

Напередодні запуску туристи заповнили всі прилеглі до космодрому околиці на мисі Канаверал. Одних лише автівок було близько 300 тисяч, а загальна кількість бажаючих побачити історичний момент на власні очі перевалила за мільйон.

Старт Apollo 11 відбувся точно за графіком. Серед 5 тисяч почесних гостей в Космічному центрі імені Кеннеді були присутні 36-й президент США Ліндон Джонсон та, на той час чинний, віце-президент Спіро Агню. Подія безпосередньо транслювалася по телебаченню в 33 країнах світу на шести континентах.



Момент старту ракети Saturn V з кораблем Apollo 11

Політ пройшов у штатному режимі. Двигуни всіх трьох ступенів ракети-носія відпрацювали відповідно до запланованої програми, корабель було виведено на геоцентричну орбіту, близьку до розрахункової.

На місячну орбіту корабель вийшов приблизно через 76 годин після старту. За цей час астронавти провели півторагодинний сеанс відеозв'язку із Землею, Армстронг та Олдрін перевірили бортові системи в місячному модулі та розпочали приготування до процесу відстикування. Він відбувся приблизно через 100 годин після старту.

Цікаво, що готуючись до польоту астронавти провели сотні годин на тренажерах, відпрацьовуючи штатні і позаштатні ситуації. У центрі NASA було сконструйовано окрему зону, яка імітувала місце, де повинні були висадитися астронавти.

Інцидент

20 липня 1969 року Apollo 11 з першими астронавтами був на відстані лічених кілометрів від поверхні Місяця, коли спрацювала аварійна система. У стикувальній радарній підсистемі раптово оновився лічильник, що призвело до отримання комп'ютером запиту на виконання більшого числа операцій, ніж він міг обробити.

Перевантаження комп'ютера вхідними даними могло б зірвати всю місію, проте завдяки завбачливості програмістки Маргарет Гамільтон, яка брала участь у написанні коду для бортового комп'ютера цього не сталося.



Маргарет Гамільтон та її програмний код, написаний для космічної програми Apollo

В ході написання коду вона використовувала так зване асинхронне програмування – принцип згідно з яким пріоритетні операції виконуються незалежно від основного потоку даних. Гамільтон була однією з тих, хто стояв біля витоків цього методу. Завдяки такому підходу бортовий комп'ютер зміг зосередитися на своєму головному завданні – посадці корабля на Місяць. Apollo успішно здійснив посадку.



Місячний модуль перед посадкою на поверхню Місяця

Вражає, але ґаджети, які ми використовуємо у повсякденному житті для рутинних справ в кілька тисяч разів потужніші ніж вся апаратура, яка забезпечила політ, висадку людини на Місяць та її успішне повернення додому.

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На Місяці

Незабаром після отримання дозволу на вихід на поверхню Місяця Олдрін сказав в ефір:

Говорить пілот місячного модуля. Я б хотів скористатися цією можливістю і попросити кожну людину, яка мене слухає, ким би вона не була і де б не перебувала, на хвилину відволіктися, поміркувати над подіями останніх кількох годин і по-своєму віддати шану.

21 липня 1969 року настав зоряний час Армстронга. Як командир екіпажу Apollo 11 він першим ступив на Місяць і вимовив свої історичні слова:

"Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства".



Ніл Армстронг на поверхні Місяця

Відео перших кроків Ніла Армстронга поверхнею Місяця:

"Орел сів", доповів на Землю Ніл Армстронг після посадки на поверхню Моря Спокою. Місцевість, де приземлилися Армстронг і Олдрін, – темна низовина на стороні Місяця, оберненій до Землі. З тих пір місце посадки називається Базою Спокою. Три невеликих кратери поблизу носять імена членів екіпажу Apollo 11 – Олдріна, Коллінза і Армстронга.

Через п'ятнадцять хвилин до Армстронга приєднався Олдрін. Астронавти провели на Місяці двохвилинний сеанс зв'язку з президентом Річардом Ніксоном, зробили фото ландшафту, встановили на поверхні Місяця сейсмометр і відбивач лазерного випромінювання, а також зібрали зразки місячного ґрунту. Олдрін пробув на поверхні Місяця трохи більше ніж 1,5 години, Армстронг – приблизно 2,5 години.

На 125 годині місії відбувся старт з Місяця злітного ступеня місячного модуля. На посадковому ступені, що залишився на поверхні Місяця, залишилася укріплена табличка з вигравіюваною картою півкуль Землі і словами:

"Тут люди з планети Земля вперше ступили на Місяць. Липень 1969 року нової ери. Ми прийшли з миром від імені всього Людства".

Під цими словами вигравіювані підписи усіх трьох астронавтів корабля Apollo 11 та президента Ніксона.

Повернення додому

Політ від Місяця до Землі пройшов без особливих пригод. 24 липня 1969 року спусковий апарат Apollo 11 приводнився у Тихому океані. Тривалість польоту з моменту старту до моменту приводнення склала рівно 195 годин і 19 хвилин.



Приводнення екіпажу місії Apollo 11

Евакуація астронавтів проходила з максимальною обережністю. Спершу спеціальна група аквалангістів провела обробку люка дезинфікуючим розчином. Після цього екіпажу передали нові скафандри. Астронавти переодяглися, їх посадили в надувний човен, а з нього забрали за допомогою вертольота, щоб відразу помістити у мобільний карантинний фургон на борту авіаносця Hornet. Фахівці боялися, що разом з астронавтами на Землю можуть потрапити потенційно небезпечні речовини.



Астронавти у карантинному фургоні зустрічають своїх дружин після повернення на Землю

Після карантину та відпустки 13 серпня 1969 року було організовано урочисті зустрічі астронавтів у Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анджелесі.



Урочиста зустріч астронавтів у Нью-Йорку

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До 50-річчя місії була проведена історична реконструкція Центру управління польотами програми Apollo в Х'юстоні на час польоту. Усі комп'ютери та іншу техніку було демонтовано, відновлено та виставлено на свої місця, точно так, як це було у день старту Apollo 11. Використовуючи фото цього історичного дня працівники NASA розставили на столи чашки, ручки та документи – вся для того, щоб зробити Центр управління польотами на своєрідну часову капсулу.

Кожен прилад там здатен виконати ту функцію, для якої він був призначений 16 липня 1969 року. Усі комп'ютери працюють справно, монітори відображають траекторію та телеметрію. Кожен документ, який можна знайти на столі у відновленому Центрі управління польотами місії Apollo є копією чинного в день старту документа.



Відновлений Центр управління польотами програми Apollo

Цікавий факт! Для швидкого обміну документами та повідомленнями між працівниками у Центрі управління польотами місії Apollo використовували пневмптичну пошту.

На сайті LRO відтворено інтерактивну карту усіх переміщень Олдріна та Армстронга поверхнею Місяця, супроводжувана усіма радіопереговорами астронавтів.

В мережі також є інтерактивна трансляція всієї експедиції з безліччю відео-, аудіо-, фотоматеріалів і стенограм.