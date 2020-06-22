Очікується, що 22 червня у рамках онлайн-конференції WWDC 2020 компанія Apple оголосить про переведення комп'ютерів на ARM-процесори власної розробки. Відомий аналітик і інсайдер Мінг-Чі Куо розкрив нові вражаючі подробиці про "яблучні" чіпи.

На сторінках порталу 9to5mac Куо зазначив, що першими комп'ютерами на базі ARM-процесорів стануть 13,3-дюймовий ноутбук MacBook Pro і новий 24-дюймовий моноблок iMac.

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Поза ти аналітик наголосив, що Apple випустить ці пристрої в останньому кварталі поточного року або в першому кварталі наступного. Він також упевнений, що компанія припинить продаж MacBook Pro 13 з процесорами Intel.

Раніше повідомлялося, що корпорація має намір встановлювати ARM-чіпи лише в лептопи, щоб забезпечити їм високу автономність.

Для чого Apple ARM-процесори

Аналітик також заявив, що перехід на ARM-процесори дозволить Apple домогтися істотного стрибка в продуктивності. За його словами, нові комп'ютери будуть приблизно на 50-100% потужніші ніж попередники на базі чіпів Intel.

На думку Мінг-Чі Куо, Apple повністю відмовиться від процесорів Intel вже в середині 2021 року перевівши всі свої комп'ютери на ARM-чіпи.

WWDC 2020

У понеділок 22 червня пройде конференція для розробників Apple Worldwide Developers Conference 2020. У цьому році вона відбудеться виключно онлайн через пандемію COVID-19.

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Переглянути конференцію можна буде на офіційному стрімі доступному на YouTube, в додатку Apple Events на Apple TV, а також на спеціальній веб-сторінці. Трансляція на останній тепер доступна для більшості сучасних браузерів.