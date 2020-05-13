Apple вирішила повернути працівників в офіс: в чому причина

На відміну від інших технологічних компаній, корпорація Apple вирішила повернути деяких працівників в офіс. При цьому це стосується їхніх робітників по всьому світу.

Як передає видання Bloomberg, мова йде про працівників Apple, завдання яких не можуть бути виконані віддалено.

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До офісної роботи люди почнуть повертатись вже у липні. Про це менеджери Apple вже почали інформувати своїх колег.

Кого повертають в офіс

В першу чергу до роботи мають повернутись працівники, що займаються управлінням центрами обробки даних та розгортанні програмного забезпечення. Також на роботу повернуться люди, задіяні у розробці продукції, її тестуванні, адже їхня діяльність вимагає доступу до локальних лабораторій Apple. Повернуться до офісної роботи і менеджери з продажу.

А от розробники програмного забезпечення для продуктів Apple, найбільш ймовірно продовжать працювати віддалено, принаймні до того часу, поки ризик передачі коронавірусу не спаде.

Можуть виникнути проблеми

Apple змушена пришвидшити процес роботи, зокрема над новим поколінням iPhone, адже затримка із випуском нової лінійки може призвести до серйозних збитків.

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Експерти з Goldman Sachs прогнозують, якщо iPhone 12 випустять хоча б у листопаді (прем'єра була запланована на вересень), то це може призвести до втрати Apple 18 мільярдів доларів. Таким чином, це знизить продажу Apple iPhone на 14% в річному еквіваленті.

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