Після масових погромів магазинів Apple Store в ході маніфестацій в містах США, Apple прийняла рішення закрити і захистити фасади своїх майданчиків. Однак разом з тим Apple захистивши свої магазини облаштувала простір для творчості протестувальників.

У мережі почали публікувати фотографії на яких видно, що демонстранти прикрашають загороджені простори залишаючи на них свою творчість.

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У Портленді художниця Емма Бергер на стіні навколо Apple Pioneer Place намалювала фреску з зображенням Джорджа Флойда та написом I can not breathe ("Я не можу дихати") – ця фраза стала одним із символів протесту.

The Apple Store’s got a bit more color to it #Portland pic.twitter.com/yPbTcegpgH — Alice Evelyn (@Alice_Evelyn_) June 2, 2020

У Нейпервілл, штат Іллінойс, мирні демонстранти прикрасили фасад Apple Main Place стікерами у формі серця з позитивними написами про рух Black Lives Matter.

Графіті Black Lives Matter з'явилося і на тимчасовій стіні навколо Apple Palo Alto в каліфорнійському місті Пало-Альто.

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По всій країні з кінця травня тривають як мирні протести, так і зіткнення з поліцією, викликані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда. При його затриманні поліцейський Дерек Шовен натиснув коліном на його шию і задушив його. Інцидент потрапив на відео, що стало резонансним.

З нападами маніфестантів і мародерів зіткнулася не тільки Apple: магазини Gucci, Louis Vuitton і інших люксових брендів також зазнають збитків через погроми. Apple навіть заблокувала вкрадені з магазинів iPhone та вивела на них повідомлення з проханням повернути пристрої.