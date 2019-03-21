Apple AirPods2: скільки нові навушники будуть коштувати в Україні

20 березня компанія Apple представила ще один оновлений продукт – нове покоління бездротових навушників Apple AirPods. Новинка вже доступна для попереднього замовлення в Україні.

Інтернет-магазин "Цитрус" оприлюднив ціни на новинку – 6500 гривень, передає gagadget.com.

Як відомо, на офіційному сайті Apple бездротові навушники оцінені у 200 доларів (це десь 5440 гривень). Коли навушники офіційно надійдуть у продаж – поки невідомо.

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Що відомо про навушники. AirPods нового покоління оснащені чіпом Apple H1. Він має підвищити обчислювальну продуктивність, прискорити з’єднання і збільшити час автономної роботи.

Навушники підтримують голосового помічника Siri. Також новинка отримала кейс, що підтримує бездротову зарядку.

Нові навушники Apple AirPods2

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