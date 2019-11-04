Навушники AirPods Pro в Україні: ціна та дата старту продажів

Нове покоління бездротових навушників AirPods Pro Apple презентувала наприкінці жовтня. Зараз українські ритейлери назвали ціну на нові навушники, а також дату старту продажів в Україні.

AirPods Pro: ціна в Україні

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Бездротові навушники AirPods Pro надійшли у продаж в США 30 жовтня. В Україні вони з’являться трохи пізніше. Наразі в нас доступне попереднє замовлення. На кількох сайтах, наприклад "Цитрус" та "Фокстрот", попередня ціна на новинку становить 7999 гривень. На американському ринку заявлена вартість навушників становить 250 доларів (6 200 гривень).

AirPods Pro в Україні коштуватимуть 8 тисяч гривень

Чим цікаві AirPods Pro?

Найбільш новаторська і цікава функція – технологія активного шумоподавлення. Система вивчає шуми (200 разів у секунду) і адаптує звучання, маскуючи перешкоди. Якщо користувач хоче чути навколишній простір, то передбачено режим "прозорості" – тоді навушники передають і музику, і шуми навколо.

Також AirPods Pro отримали новий дизайн. Навушники отримали вакуумну конструкцію, що забезпечує більш насичене звучання. Вони мають зручну посадку в вушній раковині.

AirPods Pro: старт продажу

Як свідчить сайт магазину "Фокстроту", AirPods Pro з’являться у продажі в Україні 20 листопада. До того часу навушники доступні лише для попереднього замовлення.

Старт продажу – 20 листопада

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