Apple Arcade та Apple TV+: головні особливості та дата запуску сервісів

Під час традиційної осінньої презентації компанія Apple представила широкій публіці свій сервіс Apple Arcade та оголосила дату його запуску. Користувачі зможуть завантажити ексклюзивні ігри на iPhone, iPad, Mac та Apple TV, а серед партнерів компанії опинилися імениті ігрові студії.

Партнери. Партнерами Apple, чиї ігри показали на презентації, стали Capcom, Konami та Annapurina Interactive.

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Кожна з цих студій розробила власний унікальний продукт, створений спеціально для Arcade. Незважаючи на два гучних імені, йдеться про максимально казуальні проекти швидше мобільної, ніж консольної якості.

На презентації показали три гри, але підписка запропонує користувачам близько сотні подібних проектів.



Apple Arcade офіційно запустять 19 вересня

Дата запуску та ціна підписки. На сайті Apple Arcade йдеться, що графіка і сюжет тайтлів сервісу – "на грані фантастики". Так це чи ні, геймери зможуть перевірити вже 19 вересня. Ціна передплати складе 4,99 долара. Більш детальну інформацію можна подивитися тут.

Дата запуску та ціна Apple TV+. Крім того, Apple розкрила деталі підписки Apple TV+. Вона надасть глядачам безліч ексклюзивних фільмів, серіалів і документальних стрічок. Ціна складе 4,99 долара, а сервіс буде доступний вже 1 листопада.

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