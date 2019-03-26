Apple Card: деталі про ще один революційний сервіс американської компанії

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Apple Card
Apple Card / The Verge

Окрім,сервісів TV+, News+ та Arcade компанія Apple представила ще один революційний проект – Apple Card. Відзначимо, це повноцінна електронна кредитна картка, яка має низку своїх переваг.

Як отримати нову картку? Apple Card створюється абсолютно безкоштовно в фірмовому додатку Wallet і позбавлена ​​будь-яких комісій. Банком-партнером Apple виступив Goldman Sachs, а в якості платіжної системи використовується MasterCard.

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Особливості. Головною особливістю карти став безлімітний щоденний кешбек в розмірі 2% від усіх покупок. Іншими словами, кожен день користувач отримуватимуватиме на свій рахунок реальні 2% від витрачених за день засобів. На покупки в Apple Store, App Store і сервісах Apple діє підвищений кешбек – 3%.

Apple Card
Apple Card підтримуватиме щоденний кешбек

Всередині програми Wallet доступна статистика по всіх покупках з місцями і назвами закладів, де вони були здійснені. Там же можна максимально легко і наочно налаштувати кредитні ліміти зі зниженими відсотковими ставками.

Apple Card
Apple Card відслідковує ваші покупки та витрати

Фізична картка. При бажанні користувачі зможуть замовити фізичну кредитку, виконану з титану з чіпом і лазерним гравіюванням імені. На відміну від традиційних карт, на ній не будуть відсутні номер, термін дії, CVV-код та інша звична інформація – все це зберігається всередині програми Wallet. Важливо відзначити, що при оплаті фізичною картою кешбек становить лише 1%.

Apple Card
Інтерфейс нового сервісу Apple Card

Презентація Apple Card – дивіться відео

Дата виходу. Сервіс Apple Card запрацює в США вже цього літа.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Apple
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