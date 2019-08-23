Apple Card виявилася дуже непрактичною

Однією з фішок кредитної карти Apple Card став титановий корпус, який стійкий до зовнішніх впливів. Проте власникам амбіційної кредитки доведеться витратитись на додатковий захист, адже краш-тест новинка не пройшла.

У чому проблема? Хоча концепція Apple Card не передбачає частого використання самої карти, виробник вже рекомендує її власникам обзавестися захисним чохлом, повідомляє SlashGear.

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Білий колір титановому прямокутнику надає багатошарове забарвлення, яке, як з'ясувалося, може легко стертися або подряпатися.

Як доглядати за Apple Card? У своїх рекомендаціях Apple радить тримати карту подалі від матеріалів типу шкіри і деніму, тобто не носити в кишенях джинсів і гаманцях. Додатково в компанії радять уникати сусідства з магнітами, щоб не зіпсувати магнітну смугу, і зберігати новинку окремо від інших банківських карт.

Корпорація навіть опублікувала на своєму сайті спеціальну інструкцію з використання Apple Card. Серед рекомендацій – "дбайливо витирати карту м'якою, злегка вологою тканиною з мікрофібри без ворсу", а також "уникати контакту поверхні карти із засобами для миття вікон або посуду і абразивних чистячих засобів".

Презентація Apple Card – дивіться відео

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