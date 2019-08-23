Apple Card виявилася дуже непрактичною

49 Читать новость на русском
Apple Card виявилася дуже непрактичною
Apple Card виявилася дуже непрактичною / cultofmac

Однією з фішок кредитної карти Apple Card став титановий корпус, який стійкий до зовнішніх впливів. Проте власникам амбіційної кредитки доведеться витратитись на додатковий захист, адже краш-тест новинка не пройшла.

У чому проблема? Хоча концепція Apple Card не передбачає частого використання самої карти, виробник вже рекомендує її власникам обзавестися захисним чохлом, повідомляє SlashGear.

Читайте також: Операційна система iOS 13: головні особливості

Білий колір титановому прямокутнику надає багатошарове забарвлення, яке, як з'ясувалося, може легко стертися або подряпатися.

Як доглядати за Apple Card? У своїх рекомендаціях Apple радить тримати карту подалі від матеріалів типу шкіри і деніму, тобто не носити в кишенях джинсів і гаманцях. Додатково в компанії радять уникати сусідства з магнітами, щоб не зіпсувати магнітну смугу, і зберігати новинку окремо від інших банківських карт.

Корпорація навіть опублікувала на своєму сайті спеціальну інструкцію з використання Apple Card. Серед рекомендацій – "дбайливо витирати карту м'якою, злегка вологою тканиною з мікрофібри без ворсу", а також "уникати контакту поверхні карти із засобами для миття вікон або посуду і абразивних чистячих засобів".

Презентація Apple Card – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
День прапора: найцікавіші факти про український стяг
сьогодні
10939
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
22 серпня 12:25 Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
287
Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
21 серпня 21:04 Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
1024
Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
21 серпня 16:04 Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
306
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
21 серпня 13:08 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 1606
Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
20 серпня 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
1641
Новини
Більше новин
Залиште відгук