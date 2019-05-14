Apple Card "засвітилась" на фото

365 Читать новость на русском
Apple Card "засвітилась" на фото
Apple Card "засвітилась" на фото / Twitter

Apple почала роздавати картки співробітникам. Перше зображення кредитної картки Apple Card, яка була анонсована на березневій презентації Apple, вже "злили" у мережу. За словами інсайдера Бена Гескіна, Apple почала роздавати фірмові кредитні картки своїм співробітникам для тестування.

Apple Card у яскравій упаковці, на якій розміщена NFC-мітка. Для того, щоб активувати картку, користувачеві потрібно запустити додаток Wallet на iPhone і піднести смартфон до NFC-мітки. Про це повідомив інсайдер у своєму Twitter.

Читайте також: Apple Card: деталі про ще один революційний сервіс американської компанії

В чому особливість. Після цього картка вже розміщена у додатку, де відображається її баланс та інша пов'язана інформація. Карта Apple Card виготовлена з титану, ім'я клієнта вигравірувано на лицьовій поверхні, як і на звичайних банківських картах. У карти Apple немає ніяких інших ідентифікаційних характеристик – дата закінчення терміну дії або CVV-код відсутні.

На картці розміщене лише ім'я та назва банку
На картці розміщене лише ім'я та назва банку

На задній стороні карти зображений логотип платіжної системи Mastercard і банку Goldman Sachs. На лицьовій поверхні тільки ім'я клієнта та логотип Apple.

Картка не містить терміну дії
Картка не містить терміну дії

Коли буде доступна. Кредитка Apple повинна буде доступною користувачам США влітку 2019-го року. В майбутньому Apple надасть можливість оформлення карти в інших країнах, але конкретних планів компанія поки не повідомляла. У Apple Card є ряд переваг в порівнянні зі звичайними картами, наприклад, моментальний кешбек з усіх покупок.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У Зеленського прокоментували скандал із візитом адвоката Трампа в Україну
сьогодні
9455
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Apple
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
769
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1799
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
11 травня 22:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 1123
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
10 травня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
7105
Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
8 травня 12:24 Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
740
Новини
Більше новин
Залиште відгук