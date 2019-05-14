Apple Card "засвітилась" на фото

Apple почала роздавати картки співробітникам. Перше зображення кредитної картки Apple Card, яка була анонсована на березневій презентації Apple, вже "злили" у мережу. За словами інсайдера Бена Гескіна, Apple почала роздавати фірмові кредитні картки своїм співробітникам для тестування.

Apple Card у яскравій упаковці, на якій розміщена NFC-мітка. Для того, щоб активувати картку, користувачеві потрібно запустити додаток Wallet на iPhone і піднести смартфон до NFC-мітки. Про це повідомив інсайдер у своєму Twitter.

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В чому особливість. Після цього картка вже розміщена у додатку, де відображається її баланс та інша пов'язана інформація. Карта Apple Card виготовлена з титану, ім'я клієнта вигравірувано на лицьовій поверхні, як і на звичайних банківських картах. У карти Apple немає ніяких інших ідентифікаційних характеристик – дата закінчення терміну дії або CVV-код відсутні.



На картці розміщене лише ім'я та назва банку

На задній стороні карти зображений логотип платіжної системи Mastercard і банку Goldman Sachs. На лицьовій поверхні тільки ім'я клієнта та логотип Apple.



Картка не містить терміну дії

Коли буде доступна. Кредитка Apple повинна буде доступною користувачам США влітку 2019-го року. В майбутньому Apple надасть можливість оформлення карти в інших країнах, але конкретних планів компанія поки не повідомляла. У Apple Card є ряд переваг в порівнянні зі звичайними картами, наприклад, моментальний кешбек з усіх покупок.

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