Apple Card знайшли незвичне застосування

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Apple Card знайшли незвичне застосування
Apple Card знайшли незвичне застосування / idownloadblog

Після анонсу iPad чимало користувачів жартома називали планшет обробною дошкою від Apple. Тепер же у користувачів з’явився новий привід для жартів: один із блогерів знайшов доволі незвичне застосування титановій кредитці Apple Card.

Автор YouTube-каналу Mirkojax ASMR вирішив нагострити свою титанову Apple Card. Після більш як півгодини наполегливої ​​праці картка стала досить гострою, щоб зрівнятися з ножем. Наприклад, її можна використовувати в якості сюрікена або різати нею папір.

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Але найбільша користь від такої модифікованої Apple Card буде на кухні. У парі з iPad в якості обробної дошки з її допомогою можна з легкістю нарізати всілякі овочі, фрукти і зелень при приготуванні страв. Схоже, що сама того не підозрюючи, Apple випустила справжній швейцарський ніж.

Apple Card знайшли застосування на кухні – дивіться відео

Нагадаємо, що перші користувачі Apple Card зіткнулися з неприємним сюрпризом. З'ясувалося, що титанова карта вразлива до подряпин і її не можна носити в шкіряних гаманцях або кишені джинсів.

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Теги: Ґаджети Техно Apple Новини Техно
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