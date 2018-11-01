Apple додала дивні емодзі в iOS 12.1

У оновленій iOS компанія Apple додала 158 нових емодзі. Відзначимо, iOS 12.1 купертіновці представили у вівторок, 30 жовтня.

Про це повідомляє Inspired.

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Загалом компанія представила близько 70 емодзі, проте з усіма їх різновидами їх кількість значно зростає.

До слова, серед нових смайлів з’явився Woozy Face – лице з нерівними очима та хвилеподібним ротом. Це емодзі уособлює людину напідпитку. Зауважимо, що в попередніх версіях iOS були лише алкогольні напої та келихи з напоями.



Нові емодзі від Apple

Серед інших нових емодзі від Apple: манго, піратський прапор, магніт, скейтборд, кістка, зуб, стопа та багато іншого.

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