Apple додала дивні емодзі в iOS 12.1

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Apple додала дивні емодзі в iOS 12.1
Apple додала дивні емодзі в iOS 12.1 / Фото з вільних джерел

У оновленій iOS компанія Apple додала 158 нових емодзі. Відзначимо, iOS 12.1 купертіновці представили у вівторок, 30 жовтня.

Про це повідомляє Inspired.

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Загалом компанія представила близько 70 емодзі, проте з усіма їх різновидами їх кількість значно зростає.

До слова, серед нових смайлів з’явився Woozy Face – лице з нерівними очима та хвилеподібним ротом. Це емодзі уособлює людину напідпитку. Зауважимо, що в попередніх версіях iOS були лише алкогольні напої та келихи з напоями.

Нові емодзі від Apple
Нові емодзі від Apple

Серед інших нових емодзі від Apple: манго, піратський прапор, магніт, скейтборд, кістка, зуб, стопа та багато іншого.

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Теги: Техно Apple Інтернет iOS
Джерело: Техно
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