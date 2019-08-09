Apple готова виплатити мільйон доларів за пошук вразливостей в iPhone

Компанія Apple пообіцяла виплатити грошову винагороду за пошук вразливостей у їхніх iPhone. За це компанія готова виплатити мільйон доларів.

Пошуком багів може зайнятись кожен бажаючий.

Раніше Apple пропонувала винагороду тільки запрошеним дослідникам, які намагалися знайти вразливі місця в продукції компанії. Зараз це може зробити кожен користувач продукції Apple.

Цікаво: Клони Apple: недорогі телефони, схожі на iPhone X

За що можна отримати мільйон. На винагороду можна претендувати, якщо користувач виявив вразливість, що дає змогу отримати віддалений доступ до ядра iPhone без будь-яких дій з боку користувача смартфона.

До речі, якщо ви хочете протестувати iPhone, але не маєте цього смартфона - Apple надає модифікований смартфон, в якому відключені деякі заходи безпеки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно