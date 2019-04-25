Apple готує ще одне оновлення навушників AirPods

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Apple готує ще одне оновлення навушників AirPods
Apple готує ще одне оновлення навушників AirPods / Unsplash

За інформацією мережевих джерел, компанія Apple активно працює над третім поколінням бездротових навушників AirPods. Також в мережі з'явилася інформація, що новинку можуть представити вже наприкінці 2019 року.

Коли чекати новинку? Як повідомляє 9to5Mac, ще до презентації AirPods 2 з підтримкою бездротової зарядки в березні 2019 року в мережі публікувалися повідомлення про те, що в цьому році очікуються два оновлення AirPods – весняне й осіннє.

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Особливості нових новушників. За даними ресурсу Digitimes, головною особливістю AirPods 3 виявиться функція шумозаглушення. Як і AirPods 2, третє покоління навушників буде випускатися OEM-виробниками Inventec і Luxshare.

Достовірність чуток. Правда, потрібно врахувати, що Digitimes має не надто хорошу репутацію щодо точності прогнозів, пов'язаних з компанією Apple.

AirPods 3
Навушники AirPods 3 вийдуть в чорному кольорі

Однак, ще в лютому авторитетний інсайдер Onleaks висловив припущення, що в березні слід чекати лише мале оновлення AirPods у вигляді збільшеного часу автономної роботи і футляра з підтримкою бездротової зарядки.

Що стосується шумозаглушення і версії чорного кольору, то вони з'являться восени 
– підкреслив інсайдер.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple
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