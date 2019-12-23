Apple готує власний проєкт супутникового інтернету

Виробник iPhone збирається поповнити ряди компаній, що роздають інтернет з орбіти. Так само, як і SpaceX, компанія готується запускати супутники, які будуть забезпечувати користувачів прямим підключенням до глобальної мережі в обхід стільникових операторів.

Apple найняла для роботи над цим проєктом близько десятка інженерів аерокосмічної техніки, супутникових систем і телекомунікацій. Перші результати повинні з'явитися через п'ять років, розповіли у Bloomberg посилаючись на власні джерела всередині Apple.

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Що відомо про інтернет від Apple

Наразі проєкт робить перші кроки і навіть може бути закритий. Точний напрям і методи використання супутників ще не визначені. Проте, глава компанії Тім Кук проявляє інтерес до цієї програми.

Зацікавлення Apple телекомунікаційними супутниками і технологією бездротового зв'язку наступного покоління свідчить, що компанія хоче передавати дані безпосередньо користувачеві на пристрій. Також компанія може використовувати супутники для більш точного відстеження розташування айфонів, що дозволить генерувати детальніші карти і розробити нові функції.

Інші деталі проєкту

Очолювати команду буде Майкл Трела і Джон Фенвік, які працювали в компанії Skybox Imaging, купленій Google у 2014. Протягом перших півтора року в Apple вони вивчали варіанти застосування супутникової технології для вирішення завдань компанії, а в останні місяці почали працювати над проєктом в посиленому режимі. Крім того, нещодавно в команду були найняті нові фахівці з аерокосмічної техніки і супутникового зв'язку.

Неясно, чи збирається Apple сама займатися виробництвом супутників чи має намір використовувати наземне обладнання, щоб отримувати дані від вже запущених апаратів інших компаній – Northrop Grumman, Lockheed Martin або Boeing. Представники Apple поки утримуються від будь-яких офіційних коментарів з цього проєкту.

Складнощі реалізації

Якщо Apple захоче запускати власні супутники, то вона може зіткнутися й з іншими обмеженнями. Річ у тім, що Федеральна комунікаційна комісія (FCC) США закінчила приймати заявки для розподілу доступного діапазону частот у листопаді 2016 року.

Крім того компанія також може зустріти опір конкурентів, як це недавно сталося з проєктом глави Amazon Джефа Безоса, коли SpaceX та інші компанії виступили проти його реалізації.

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