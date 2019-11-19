Apple готує загадкову презентацію: що відомо про подію

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Apple готує загадкову презентацію / Фото/Twitter

Корпорація Apple готує ще одну осінню презентацію. Компанія вже оголосила про цю подію та почала розсилати запрошення на захід, про який ніхто не підозрював.

Журналісти, що отримали запрошення, почали ділитись деталями про подію на своїх сторінках у соцмережах.

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Що відомо про загадкову подію

Один із запрошених журналістів Ленс Уланов (Lance Ulanoff) поділився деталями про презентацію. За його даними, подія відбудеться 2 грудня у Нью-Йорку (старт о 22:00 за київським часом).

Як можна побачити постері, майбутня презентація буде присвячена іграм та додаткам 2019 року. Ймовірно, Apple поділиться підсумками року. А також планами щодо освоєння ринку мобільних ігор у 2020 році.

Ігри Apple

Під час презентації 20 вересня компанія представила свій фірмовий ігровий сервіс Apple Arcade. З вересня 2019 року сервіс можна активувати в додатку App Store.

Як наголосив виробник, всі ігри для користувачів iPhone ексклюзивні. До кінця осені у бібліотеці сервісу має бути близько 100 ігор.

В Україні місячна підписка коштує 4,99 доларів/місяць (це 125 гривень за нинішнім курсом). При цьому перший місяць коритсування сервісом – безкоштовний.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Apple Презентація Apple
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