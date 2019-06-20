Apple готується до перенесення виробництва власних ґаджетів за межі Китаю

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Apple готується до перенесення виробництва власних ґаджетів за межі Китаю
Apple готується до перенесення виробництва власних ґаджетів за межі Китаю / unsplash

Торгова війна між США та Китаєм не обійшла стороною й американських вендорів. Азіатські користувачі вже оголосили бойкот продукції компанії Apple, а самі купертінівці готуються суттєво скоротити темпи виробництва власних ґаджетів на території Піднебесної.

Інформаційне агентство Nikkei повідомляє, що Apple приступила до переговорів з ключовими партнерами (Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec та іншими) про можливе виведення з Китаю частини (до 30%) виробничих ліній.

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Причини. В якості основних причин такого рішення називаються зростання вартості робочої сили і ризик надмірної централізації виробництва в КНР. Зараз з 200 виробників, з якими співпрацює компанія, 41 компанія розташовується або безпосередньо в Китаї, або в Гонконзі.

Куди перенесуть лінії? Імовірно, складальні конвеєри частково "переїдуть" в Мексику, Індію, В'єтнам, Індонезію та Малайзію.

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За даними Nikkei, наразі в Китаї збирається більше 90% продукції Apple, створюючи близько 5 мільйонів робочих місць, включаючи 1,8 мільйона розробників програмного забезпечення.

Процес перенесення виробництва. Очікується, що процес може зайняти до 18 місяців, хоча Apple, за даними джерела, ще не встановила точних термінів переміщення виробничих потужностей.

Раніше про готовність до переносу заводів вже повідомила компанія Foxconn – найбільший збирач iPhone.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Новини США Китай Apple
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