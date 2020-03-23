Apple і Facebook жертвують рукавички та маски для боротьби з коронавірусом

Технологічні гіганти Apple та Facebook закупили маски і рукавички для медперсоналу, що бореться із коронавірусом. Як відомо, по всьому світу заявляють про дефіцит цих матеріалів.

Про рішення компаній повідомляє видання San Francisco Chronicle.

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Скільки засобів захисту передадуть

Facebook передасть 720 000 масок і півтора мільйона пар рукавичок. Тим часом Apple пожертвує 2 мільйони масок для захисту медиків від коронавірусу. Цікаво, що соцмережа пожертвує маски і рукавички американським медикам, які корпорація закупила після пожеж в Каліфорнії в офіси для екстреного захисту. Серед них будуть маски рівня захисту N95, а також базові хірургічні пов'язки.

"Медики й лікарі вкрай потребують захисного обладнання. Аби допомогти, Facebook пожертвував 720 тисяч масок зі свого резерву на випадок надзвичайних ситуацій….Працюємо над тим, аби надати ще мільйони масок", – заявив глава Facebook Марк Цукерберг.

Apple передає маски з рівнем захисту N95. ЇХ передадуть медичним установам в США і Європі.

VP PENCE: Apple is donating 2 Million N95 masks pic.twitter.com/w6ZBFurqmz — ALX (@alx) March 21, 2020

Статистичні дані про коронавірус

Станом на 23 березня, в світі підтвердили понад 353 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок вірусу загинули 15 418 людей. При цьому понад 100 тисяч людей вилікувались.

США займає третє місце за кількістю хворих на коронавірус. 23 березня у цій країні лабораторно підтвердили 35 232 випадки зараження коронавірусом. COVID-19 забрав життя 459 людей.

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