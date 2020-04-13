Apple і Google готують спільний проєкт для боротьби із поширенням коронавірусу

Два технологічні гіганти – корпорації Apple та Google вирішили об'єднати зусилля аби зупинити поширення коронавірусу у світі. Інженери компаній розробляють систему, яка допоможе відстежувати власникам смартфонів, чи були в них контакти з носіями вірусу.

Новий інструмент дасть змогу створювати додатки, які будуть приєднатись до баз даних організацій охорони здоров’я, передає Wired.

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Через модуль Bluetooth додатки відслідковуватимуть з якими пристроями перетинався власник конкретного смартфона. Тож користувач цього девайсу отримає повідомлення, якщо у власника іншого пристрою був виявлений коронавірус. Після цього повідомлення цей користувач зможе ізолюватися, а також за необхідності пройти тестування.

У Google та Apple наголошують, що система не буде збирати будь-яких персональних даних.

Також розробники кажуть, що система покаже ефективну роботу лише після того, як її встановить велика кількість людей.

Як працюватиме додаток для зупинки поширення коронавірусу / Wired

Перевага саме цієї системи

Над схожою розробкою вже працюють вчені Массачусетського технологічного інституту, Стенфорда, а також науковці Сінгапуру й Німеччини.

Однак, саме Apple та Google є власниками двох найпопулярніших мобільних операційних систем – iOS Android. Тож корпорації можуть сприяти поширенню майбутнього додатку.

Компанії планують випустити систему в середині травня. У червні настане другий етап. До речі, відстеження контактів через Bluetooth можна буде ввімкнути в самій операційній системі, навіть без встановленого застосунку. Хоча користувачеві все одно потрібно буде завантажити застосунок, для того щоб повідомити про свою хворобу або дізнатися, чи контактував він із хворими.

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