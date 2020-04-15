Apple інформуватиме державні органи про дотримання самоізоляції на основі даних Apple Maps
Незабаром після анонсу технології моніторингу поширення коронавіруса Apple представила програмний інструмент Mobility Trends. Сервіс відстежує переміщення людей в період пандемії на основі даних Apple Maps – з його допомогою можна оцінити, наскільки змінилася міська активність в десятках регіонів.
Apple повідомила, що надає державним органам у сфері охорони здоров’я дані Apple Maps, щоб допомогти проаналізувати, як користувачі пересуваються у час пандемії коронавірусу. До переліку країн, які отримують дані від Apple входять 63 країни світу. Про це розповів глава компанії Тім Кук у своєму твіттері.
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Навіщо це Apple
Мета проєкту – допомога органам охорони здоров'я в пошуку можливостей уповільнення поширення COVID-19. Дані показують будь-які зміни в кількості людей, які водять автомобіль, ходять пішки або користуються громадським транспортом в різних регіонах.
Щоб забезпечити конфіденційність користувачів, інформація, яку збирає компанія з фірмових пристроїв, не зв'язується з конкретними ідентифікаторами Apple.
Ці дані генеруються шляхом підрахунку кількості запитів, зроблених в Apple Maps для вказівки напрямків в окремих країнах і містах. Дані, які відправляються з призначених для користувача пристроїв в службу "Карти", пов'язані з випадковими ідентифікаторами, тому у Apple немає профілю ваших переміщень і пошуків,
– пояснили в компанії.
Ознайомитися з відповідною статистикою в різних містах і країнах можна на сайті проєкту. У вікні, досить ввести регіон – після цього сервіс покаже, як люди змінили свою мобільність в умовах пандемії COVID-19.
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