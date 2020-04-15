Apple інформуватиме державні органи про дотримання самоізоляції на основі даних Apple Maps

Незабаром після анонсу технології моніторингу поширення коронавіруса Apple представила програмний інструмент Mobility Trends. Сервіс відстежує переміщення людей в період пандемії на основі даних Apple Maps – з його допомогою можна оцінити, наскільки змінилася міська активність в десятках регіонів.

Apple повідомила, що надає державним органам у сфері охорони здоров’я дані Apple Maps, щоб допомогти проаналізувати, як користувачі пересуваються у час пандемії коронавірусу. До переліку країн, які отримують дані від Apple входять 63 країни світу. Про це розповів глава компанії Тім Кук у своєму твіттері.

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While protecting your privacy, we are sharing aggregated mobility data from Apple Maps to help public health authorities learn how people travel in their communities and to provide valuable insights to stop the spread of COVID-19. Stay safe and healthy! https://t.co/Nok77HKIXN — Tim Cook (@tim_cook) April 14, 2020

Навіщо це Apple

Мета проєкту – допомога органам охорони здоров'я в пошуку можливостей уповільнення поширення COVID-19. Дані показують будь-які зміни в кількості людей, які водять автомобіль, ходять пішки або користуються громадським транспортом в різних регіонах.

Щоб забезпечити конфіденційність користувачів, інформація, яку збирає компанія з фірмових пристроїв, не зв'язується з конкретними ідентифікаторами Apple.

Ці дані генеруються шляхом підрахунку кількості запитів, зроблених в Apple Maps для вказівки напрямків в окремих країнах і містах. Дані, які відправляються з призначених для користувача пристроїв в службу "Карти", пов'язані з випадковими ідентифікаторами, тому у Apple немає профілю ваших переміщень і пошуків,

– пояснили в компанії.

Ознайомитися з відповідною статистикою в різних містах і країнах можна на сайті проєкту. У вікні, досить ввести регіон – після цього сервіс покаже, як люди змінили свою мобільність в умовах пандемії COVID-19.



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