Apple iOS 13 доступна для завантаження: як отримати бета нової ОС

225 Читать новость на русском
iOS 13 на Apple вже можна скачати
Apple iOS 13 доступна для завантаження / Фото з вільних джерел

На початку червня компанія Apple представила нову версію операційної системи для iPhone – iOS 13. Спочатку бета була доступна лише розробникам, однак вже 25 червня купертінівці анонсували загальнодоступну бета-версію прошивки.

Головні особливості iOS 13. Ключові відмінності нової ОС від попередньої версії – підвищена продуктивність, зменшення розмірів дистрибутивів і пакетів оновлень для додатків, темна тема оформлення і свайп-клавіатура.

Читайте також: Операційну систему iOS 13 представили офіційно: головні особливості

Особливу увагу Apple приділила конфіденційності: iOS 13 отримала розширене управління геолокаціями, можливість авторизації за допомогою власної платформи, а також тонке налаштування дозволів Bluetooth для фонових додатків.

Системні налаштування камери тепер включають нові ефекти для режиму портретного освітлення, вбудований редактор фотографій і оновлену галерею з функцією інтелектуального пошуку.

via GIPHY

Серед інших нововведень – підтримка Bluetooth-геймпадів Xbox і PlayStation, перероблений браузер Safari і можливість завантаження сторонніх шрифтів.

Де завантажити бета-версію iOS 13? Ці та інші функції вже доступні користувачам всіх моделей iPhone, починаючи c моделей 6s / SE і вище. Для інсталяції бета-версії iOS 13 досить зареєструвати свій Apple ID на офіційному сайті і слідувати інструкції. Реліз стабільної версії прошивки очікується у вересні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки
сьогодні
10694
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Apple iOS iPhone
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
24 червня 09:23 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
1280
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
24 червня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
8363
Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
23 червня 22:36 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
Ірина Полицька 1805
Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
21 червня 21:01 Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
Анатолій Яворський 941
7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
21 червня 13:02 7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
2038
Новини
Більше новин
Залиште відгук