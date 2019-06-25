Apple iOS 13 доступна для завантаження: як отримати бета нової ОС

На початку червня компанія Apple представила нову версію операційної системи для iPhone – iOS 13. Спочатку бета була доступна лише розробникам, однак вже 25 червня купертінівці анонсували загальнодоступну бета-версію прошивки.

Головні особливості iOS 13. Ключові відмінності нової ОС від попередньої версії – підвищена продуктивність, зменшення розмірів дистрибутивів і пакетів оновлень для додатків, темна тема оформлення і свайп-клавіатура.

Читайте також: Операційну систему iOS 13 представили офіційно: головні особливості

Особливу увагу Apple приділила конфіденційності: iOS 13 отримала розширене управління геолокаціями, можливість авторизації за допомогою власної платформи, а також тонке налаштування дозволів Bluetooth для фонових додатків.

Системні налаштування камери тепер включають нові ефекти для режиму портретного освітлення, вбудований редактор фотографій і оновлену галерею з функцією інтелектуального пошуку.

Серед інших нововведень – підтримка Bluetooth-геймпадів Xbox і PlayStation, перероблений браузер Safari і можливість завантаження сторонніх шрифтів.

Де завантажити бета-версію iOS 13? Ці та інші функції вже доступні користувачам всіх моделей iPhone, починаючи c моделей 6s / SE і вище. Для інсталяції бета-версії iOS 13 досить зареєструвати свій Apple ID на офіційному сайті і слідувати інструкції. Реліз стабільної версії прошивки очікується у вересні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно