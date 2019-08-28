Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 13.1: чим вона дивуватиме
Ще до релізу фінальної версії мобільної операційної системи iOS 13 компанія Apple опублікувала першу бета-версію iOS 13.1 для розробників. Купертінівці вперше порушили традицію нумерації збірок, однак це не єдиний сюрприз.
Як повідомляє 9to5mac, однією з ключових фішок iOS 13.1 стало відновлення функцій, видалених в процесі бета-тестування попередніх збірок.
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Список змін включає наступні пункти:
- Поява меню іконок "Швидких дій", раніше доступна в iOS 13 beta 5.
- Підтримка регулювання рівня гучності на фірмових аксесуарах HomePod, Beats та AirPods.
- Нові іконки в додатку HomeKit, раніше доступні тільки в macOS.
- Нові динамічні шпалери.
- Оновлений інтерфейс функції "Поділитися місцем розташування" з інтеграцією в Apple Maps.
- Косметичні зміни в пункті меню "Точка доступу".
- Нова іконка для ігрових аксесуарів у віджеті "Акумулятор".
- Нові іконки для пристроїв AirDrops.
- Оновлена панель шрифтів в меню системних налаштувань.
Дата виходу. Можливий вихід фінальної версії iOS 13.1 відбудеться незабаром після релізу базової iOS 13, яка, за наявною інформацією, дебютує одночасно з новими iPhone у вересні.
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