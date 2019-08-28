Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 13.1: чим вона дивуватиме

Ще до релізу фінальної версії мобільної операційної системи iOS 13 компанія Apple опублікувала першу бета-версію iOS 13.1 для розробників. Купертінівці вперше порушили традицію нумерації збірок, однак це не єдиний сюрприз.

Як повідомляє 9to5mac, однією з ключових фішок iOS 13.1 стало відновлення функцій, видалених в процесі бета-тестування попередніх збірок.

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Список змін включає наступні пункти:

Поява меню іконок "Швидких дій", раніше доступна в iOS 13 beta 5. Підтримка регулювання рівня гучності на фірмових аксесуарах HomePod, Beats та AirPods. Нові іконки в додатку HomeKit, раніше доступні тільки в macOS. Нові динамічні шпалери. Оновлений інтерфейс функції "Поділитися місцем розташування" з інтеграцією в Apple Maps. Косметичні зміни в пункті меню "Точка доступу". Нова іконка для ігрових аксесуарів у віджеті "Акумулятор". Нові іконки для пристроїв AirDrops. Оновлена ​​панель шрифтів в меню системних налаштувань.

Дата виходу. Можливий вихід фінальної версії iOS 13.1 відбудеться незабаром після релізу базової iOS 13, яка, за наявною інформацією, дебютує одночасно з новими iPhone у вересні.

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