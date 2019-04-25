Apple iPad Pro отримає довгоочікувану функцію: деталі

Компанія Apple неодноразово рекламувала планшети iPad Pro як комп'ютери нового покоління. Однак обмеження мобільної платформи iOS викликали чимало запитань до виробника і ставили під сумнів його заяви.

Що відомо про підтримку миші? Як повідомляє 4PDA, вже найближчим часом ситуація може змінитися. За чутками, Apple додасть підтримку мишки для свого планшета.

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Інсайдер сайту MacStories Федеріко Вітіччі повідомив, що корпорація готує довгоочікувану підтримку USB-периферії для планшетів.

За даними інтернет-ресурсу SlashGear, пізніше цю інформацію підтвердив і один з авторитетних розробників програмного забезпечення. Не виключено, що функція незабаром з'явиться в iOS в розділі меню "Універсальний доступ".

Коли представлять нову функцію? Очікується, що нова функція буде представлена на майбутній конференції WWDC. Компанія Apple можливість появи підтримки USB-периферії в iOS 13 не прокоментувала.

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