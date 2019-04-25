Apple iPad Pro отримає довгоочікувану функцію: деталі

288 Читать новость на русском
Apple iPad Pro підтримуватиме комп'ютерну мишку
Apple iPad Pro підтримуватиме комп'ютерну мишку / Engadget

Компанія Apple неодноразово рекламувала планшети iPad Pro як комп'ютери нового покоління. Однак обмеження мобільної платформи iOS викликали чимало запитань до виробника і ставили під сумнів його заяви.

Що відомо про підтримку миші? Як повідомляє 4PDA, вже найближчим часом ситуація може змінитися. За чутками, Apple додасть підтримку мишки для свого планшета.

Читайте також: Apple залежить від Amazon: у чому причина

Інсайдер сайту MacStories Федеріко Вітіччі повідомив, що корпорація готує довгоочікувану підтримку USB-периферії для планшетів.

via GIPHY

За даними інтернет-ресурсу SlashGear, пізніше цю інформацію підтвердив і один з авторитетних розробників програмного забезпечення. Не виключено, що функція незабаром з'явиться в iOS в розділі меню "Універсальний доступ".

Коли представлять нову функцію? Очікується, що нова функція буде представлена на майбутній конференції WWDC. Компанія Apple можливість появи підтримки USB-периферії в iOS 13 не прокоментувала.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як Зеленському вести перемовини з Путіним: поради від Саакашвілі
сьогодні
7388
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно планшети Apple iPad
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1401
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
721
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
705
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 560
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1670
Новини
Більше новин
Залиште відгук