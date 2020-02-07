24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Можливості нічної зйомки iPhone 11 показали на відео

83 Читать новость на русском
iPhone 11 / Unsplash

В січні компанія Apple оголосила про проведення фотоконкурсу, головною вимогою до учасників було використання нічного режим при зйомці на iPhone 11. Аби підкреслити "вміння" камери своїх девайсів в умовах поганого освітлення, компанія опублікувала ролик із демонстрацією роботи функції.

Відеоряд має приклади нічної зйомки на iPhone 11, частину з яких продемонстрували під час презентації ґаджета, іншу показали під час анонсу конкурсу Shot on iPhone Night Mode, прийом робіт на який закінчився 29 січня.

До теми: Apple поставила найбільше смартфонів за останній квартал минулого року

Компанія демонструє роботу нового режиму на серії порівняльних фотографій, зроблених з одного ракурсу до і після активації алгоритму.

Робіть більш природні знімки за допомогою нічного режиму в iPhone 11 та iPhone 11 Pro,
– йдеться в описі до відео.

Як знімає iPhone 11 в нічному режимі – дивіться відео

Функція нічної зйомки дебютувала в лінійці смартфонів iPhone 11 та автоматично активується в додатку камери, коли датчики реєструють недостатню освітленість в кадрі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео
сьогодні
3128
Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Apple iPhone 11 Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 лютого 20:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 971
4 лютого 21:10 Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
Михайло Года 1397
4 лютого 19:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 3809
4 лютого 16:30 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 826
3 лютого 11:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
8043
Новини
Більше новин
Залиште відгук