Можливості нічної зйомки iPhone 11 показали на відео

В січні компанія Apple оголосила про проведення фотоконкурсу, головною вимогою до учасників було використання нічного режим при зйомці на iPhone 11. Аби підкреслити "вміння" камери своїх девайсів в умовах поганого освітлення, компанія опублікувала ролик із демонстрацією роботи функції.

Відеоряд має приклади нічної зйомки на iPhone 11, частину з яких продемонстрували під час презентації ґаджета, іншу показали під час анонсу конкурсу Shot on iPhone Night Mode, прийом робіт на який закінчився 29 січня.

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Компанія демонструє роботу нового режиму на серії порівняльних фотографій, зроблених з одного ракурсу до і після активації алгоритму.

Робіть більш природні знімки за допомогою нічного режиму в iPhone 11 та iPhone 11 Pro,

– йдеться в описі до відео.

Як знімає iPhone 11 в нічному режимі – дивіться відео

Функція нічної зйомки дебютувала в лінійці смартфонів iPhone 11 та автоматично активується в додатку камери, коли датчики реєструють недостатню освітленість в кадрі.

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