Свіжі дані про бюджетник iPhone SE 2: нові кольори та ймовірна ціна

Компанія Apple не підтвердила жодної чутки про вихід нового покоління iPhone SE 2. Однак, експерти продовжують надавати все більше свіжої інформації про цей смартфон (якщо він все таки колись вийде). Відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо озвучив навіть ціну бюджетника.

Як передає видання 9to5Mac, Мінг-Чі Куо підтвердив інформацію, яку ми чули раніше, що специфікація нового пристрою буде дуже схоже на iPhone 8.

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Що нового? Мінг-Чі Куо також запевнив, що iPhone SE 2 отримає конфігураціях пам’яті: 64 ГБ і 128 ГБ. Також окрім звичних кольорів (сріблястого та космічного сірого), інженери додадуть ще одне забарвлення – червоне. Тож бачимо ще одну запозичену характеристику iPhone 8.

При цьому, вже раніше було відомо, що майбутній бюджетник отримає новий топовий процесор A13 і 3 (саме таким оснащені нові iPhone 11 і iPhone 11 Pro).

Щодо дизайну, то експерти прогнозують йому товсті рамки та класичну кнопку «Додому». На тій же кнопці буде розміщений сканер відбитків пальців.

Ціна iPhone SE 2. Аналітик Apple Мінг-Чі Куо також озвучив ймовірну ціну ймовірної новинки. За його даними, вартість iPhone SE 2 буде стартувати від 399 доларів (майже 10 тисяч гривень).

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