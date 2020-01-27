Apple iPhone SE 2 може коштувати дорожче, ніж очікувалося

Надійне джерело посилаючись на прогнози інвестора та останні фінансові дані компанії стверджує, що ціна нового iPhone SE 2 справді буде вищою, ніж очікувалося. Як виявилося, цьому є абсолютно обґрунтовані пояснення.

Чому "дешевий" iPhone може бути дорожчим

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У поточному кварталі, як очікується, Apple випустить 46 мільйонів iPhone, що на 12% більше, ніж минулого року. З них 6 мільйонів – будуть смартфони iPhone SE 2 або iPhone 9 (поки неясно, як саме буде називатися модель). Інвестор очікує, що коштувати такий смартфон буде близько 475 доларів. При цьому раніше чутки вказували на ціну в 400 доларів.

У другому кварталі поточного року обсяг виробництва iPhone складе близько 43 мільйонів одиниць. З огляду на те, що зараз iPhone 8 стартує з 350 доларів, а iPhone 8 Plus – з 450 доларів, можна припустити, що вони залишаться в продажу і після виходу iPhone SE 2/iPhone 9 і підуть на пенсію лише восени.

Що відомо про iPhone SE 2

Це буде перша бюджетна модель iPhone після iPhone SE, ціна якого після випуску в 2016 році становила 399 доларів. Нова модель з дисплеєм 4,7 дюйма буде схожа на iPhone 8, випущений в 2017 році. Смартфон iPhone 8 залишається в продажу, його ціна починається від 449 доларів.

Згідно із чутками, iPhone SE 2 отримає новий фірмовий процесор A13 у парі з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ для збереження даних. При цьому для автентифікації тут буде сканер відбитка пальців Touch ID, а не Face ID.

У 2020 році Apple планує випустити новий ряд iPhone, куди увійдуть смартфони з підтримкою 5G, швидшим процесором і нової 3-D камерою, раніше повідомляло Bloomberg.

Випуск бюджетної моделі може дозволити виробнику конкурувати на швидко зростаючих ринках смартфонів, особливо в Індії, де iPhone досі поступається Android, який можна купити менш ніж за 200 ljkfhsd. Apple планує відкриття своїх фірмових магазинів в Індії.

Apple сподівається, що продажі iPhone повернуться до зростання і перевищать 200 мільйонів штук в 2020 році. Нова бюджетна версія iPhone може зіграти істотну роль в досягненні цієї мети.

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