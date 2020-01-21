Apple почала продавати відновлені iPhone Xs і iPhone Xs Max: ціна

Компанія Apple офіційно почала продавати відновлені моделі смартфонів iPhone Xs і iPhone Xs Max. Як відомо, обидві моделі виробник зняв з офіційного продажу восени 2019 року, одразу після презентаціє лінійки iPhone 11.

Продавати смартфони з позначкою Refurbished, тобто відновлені, – звична практика для Apple. Відновлені iPhone вже можна замовити на офіційному сайті Apple.

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Нова ціна

iPhone Xs 64 ГБ – 699 доларів (16 800 гривень)

(16 800 гривень) iPhone Xs 256 ГБ – 829 доларів (майже 20 тисяч гривень)

(майже 20 тисяч гривень) iPhone Xs 512 ГБ – 999 доларів (24 тисячі гривень)

(24 тисячі гривень) iPhone Xs Max 64 ГБ – 799 доларів (19 200 гривень)

(19 200 гривень) iPhone Xs Max 256 ГБ – 929 доларів (22 300 гривень)

(22 300 гривень) iPhone Xs Max 512 ГБ – 1099 доларів (26 400 гривень).

Що означає "відновлений" iPhone

Це не просто iPhone, який вже був у вжитку. Це модель, у якій виявили поломку чи брак і його повернули на завод Apple, а власнику видають новий ґаджет. При цьому забракований пристрій проходить процес відновлення. Його ретельно тестують і тільки після того повертають на ринок.

Звичайно, ціна істотно знижена. Хоча стан телефону, технологічне оснащення, програмне забезпечення Refurbished iPhone не відрізнятиметься від нового. На відновлені смартфони поширюється річна гарантія.

Окрім того, що Apple дає змогу користувачам придбати бажаний iPhone за нижчою ціною, виробник ще й дбає про екологію. Адже таким чином вони зменшують кількість відходів, а також ресурсів на виготовлення нового пристрою.

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