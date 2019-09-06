Apple може повернути сканер відбитків пальців

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Apple може повернути сканер відбитків пальців
Apple може повернути сканер відбитків пальців / unsplash.com

Компанія Apple планує випустити новий iPhone з вбудованим в екран сканером відбитка пальця. Щоправда, Touch ID отримають не цьогорічні моделі, а смартфони 2020 року.

Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела. Наразі розробка такої технології ведеться як всередині компанії, так і у сторонніх виробників.

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Журналісти зауважують, що вбудований в екран сканер відбитка пальця отримали багато цьогорічних флагманських смартфонів від Samsung, Huawei, і Xiaomi.

Перші iPhone з такою технологією можуть з'явитися вже у 2020 році. Однак, джерела не виключають, що новий смартфон з Touch ID екрані відбудеться у 2021 році.

via GIPHY

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Теги: Новини Техно Apple Техно Смартфони
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