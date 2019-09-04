Apple може представити iPhone SE 2

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Apple може представити iPhone SE 2
Apple може представити iPhone SE 2 / CNET

Компанія Apple все таки планує представити наступника iPhone SE. Новинку, ймовірно, представлять вже навесні 2020 року. iPhone SE 2 отримає знайомий дизайн та привабливий цінник.

За словами експертів, iPhone SE 2 повинен зупинити падіння продажів і допомогти компанії в протистоянні з Samsung і Huawei, повідомляє Nikkei.

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Дизайн та основні характеристики. Згідно з наявною інформацією, наступник iPhone SE отримає 4,7-дюймовий LCD-дисплей і зовні буде схожий на iPhone 8.

Інсайдери запевняють, що пристрій забезпечать сучасною начинкою, включаючи новий процесор Apple A13. Поки не ясно, чи буде у нього сканер відбитків пальців Touch ID або ж корпорація обладнає апарат системою розпізнавання осіб Face ID.

Ціна. Головною ж особливістю спадкоємця iPhone SE повинна стати ціна. Передбачається, що смартфон буде коштувати близько 400 доларів (орієнтовно 10 200 гривень).

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Теги: Смартфони Техно Новини Техно iPhone Apple
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